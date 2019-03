Alex Rins MotoGP, GP Qatar 2019: “La squadra ha lavorato bene. Voglio dare il massimo, ma senza troppe pressioni”

Alex Rins appare fiducioso nella conferenza stampa alla vigilia del weekend del GP del Qatar, primo appuntamento del Mondiale 2019 di MotoGP. Il pilota della Suzuki ha dimostrato di essere molto competitivo nei test invernali con una moto apparsa nettamente migliorata rispetto alla scorsa stagione. L’obiettivo dello spagnolo sarà quindi quello di essere subito protagonista e provare a salire sul podio già a Losail.

Queste le dichiarazioni di Rins: “Negli ultimi gran premi della scorsa stagione abbiamo fatto delle ottime prestazioni e siamo riusciti a salire più volte sul podio. La squadra ha lavorato molto bene durante l’inverno, come dimostrato nei test, e io cercherò di dare il massimo domenica. Vincere in Qatar comunque sarà difficile, perché tutti vorranno spingere. Io proverò a lottare con i migliori, ma penso a lavorare gara per gara senza troppe pressioni”.

alessandro.farina@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Hafiz Johari / Shutterstock.com