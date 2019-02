Volley, tour de force per l’Italia? Estate di fuoco, possibile partecipazione alla Coppa del Mondo. Tutte le anticipazioni

Italia attesa da un’estate infinita e pronta a un tour de force di quattro mesi? Le ultime indiscrezioni parlano infatti di una possibile partecipazione della Nazionale maschile alla Coppa del Mondo che andrà in scena in Giappone dal 1° al 15 ottobre, cioè dopo che gli azzurri si saranno già cimentati con la Nations League (31 maggio-14 luglio), con il fondamentale torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (9-11 agosto al PalaFlorio di Bari contro Serbia, Camerun, Australia) e con gli Europei (12-29 settembre). Il calendario sempre più compresso e infarcito di partite renderà dura la vita ai ragazzi di Chicco Blengini che dovrebbero avere il diritto di partecipare alla Coppa del Mondo come riporta l’autorevole portale argentino Voley Plus (notizia rilanciata da volleyball.it).

Il torneo non mette in palio nessun pass per i Giochi Olimpici come invece accadeva in passato ed è fine a se stesso, molti giocatori finiranno per snobbare la competizione e non è da escludere che alcune Nazionali decidano anche di rifiutare l’invito offerto dalla FIVB. Il “problema” sembrerebbe riguardare soltanto Ivan Zaytsev e compagni, le ragazze di Davide Mazzanti sono invece alle spalle di Russia e Olanda nel ranking continentale e dunque non dovrebbero giocare nel Sol Levante dove lo scorso anno conquistarono la medaglia d’argento ai Mondiali. Alla Coppa del Mondo dovrebbero partecipare: i Campioni del Mondo, il Giappone Paese organizzatore, le due migliori Nazionali di ogni Continente in base al ranking.

COPPA DEL MONDO VOLLEY MASCHILE, POSSIBILI PARTECIPANTI:

Giappone, Polonia, Italia, Russia, Argentina, Brasile, USA, Canada, Iran, Australia, Egitto, Tunisia. Torneo in programma dal 1° al 15 ottobre.

COPPA DEL MONDO VOLLEY FEMMINILE, POSSIBILI PARTECIPANTI:

Giappone, Serbia, Russia, Olanda, Brasile, Argentina, USA, Repubblica Dominicana, Cina, Corea del Sud, Camerun, Kenya. Torneo in programma dal 14 al 29 settembre.

