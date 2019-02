Volley femminile, Serie A 2019. 25ma giornata: Novara rischia a Monza, che battaglia tra Scandicci e Busto Arsizio!

Sono due gli scontri al vertice (entrambi in programma domani) che infiammano la 25ma giornata della serie A1 femminile di volley con punti pesanti in palio un po’ in tutte le “battaglie” in corso quando mancano solo sei turni al termine della regular season. C’è la sfida per il primo posto che, al momento, sembra interessare Novara e Conegliano, appaiate in vetta alla graduatoria. Se l’Imoco Conegliano è impegnato nel più classico dei testa coda sul campo del Crai Club Italia che ancora non è riuscito a vincere il primo incontro stagionale, la trasferta è molto più dura per l’Igor Gorgonzola Novara che domani sera in anticipo alle 20.30 sarà di scena sul terreno della Saugella Monza, formazione che occupa la sesta piazza ma non ha affatto abbandonato l’idea di entrare fra le prime quattro, visto che Busto Arsizio e Casalmaggiore, appaiate al quarto posto, la sopravanzano di una sola lunghezza.

L’altro big match di giornata è fissato per domani sera in diretta Tv e vede di fronte la Savino del Bene Scandicci, reduce da una settimana trionfale iniziata con il successo di Monza e proseguita con la vittoria al tie break in Champions League contro Conegliano che le ha consegnato di fatto il primo posto nel girone, e la Unet E Work Busto Arsizio in piena lotta per il quarto posto.

In lotta per il quarto posto c’è anche la Pomì Casalmaggiore che arriva da tre vittorie consecutive e sarà in campo domani sul terreno della Banca Valsabbina Millenium Brescia, altra squadra che ha un obiettivo importante, quello di agganciare la zona play-off, ora tre punti più su. In zona play-off c’è all’ottavo posto la Bosca San Bernardo Cuneo che oggi affronta la sfida diretta sul campo de Il Bisonte Firenze, formazione che occupa la settima piazza con due lunghezze di vantaggio sulla squadra piemontese.

Chi non ha ancora abbandonato del tutto l’idea di disputare i play-off è la Zanetti Bergamo che tenterà la rimonta finale come nel girone di andata dopo una prima parte di ritorno in cui ha affrontato tutte le più forti del campionato. Le bergamasche saranno di scena domenica sul campo della Lardini Filottrano che, visto il turno di riposo di Chieri, con una vittoria sistemerebbe quasi definitivamente la pratica salvezza.

Foto Salvo Barbagallo Live Photosport