Volley femminile, Coppa Italia 2019. Scontro frontale tra le big del campionato: in palio a Verona il primo trofeo del 2019

Si assegna il primo trofeo della stagione 2018-2019 al Palasport di Verona nel fine settimana e in campo ci sono le quattro squadre più forti del campionato fino a questo momento che non vogliono farsi sfuggire la Coppa Italia. I ruoli sono tutti coperti: le pretendenti Novara e Conegliano, il terzo incomodo Scandicci e l’outsider Busto Arsizio. Le prime risposte arriveranno domani pomeriggio e la domanda è se la finale che tutti attendono, tra le “solite” Conegliano e Novara, si trasformerà in realtà, oppure ci sarà qualche sorpresa.

Di sicuro l’impegno meno complicato, sulla carta, in semifinale è quello che attende la Igor Gorgonzola Novara che se la vedrà con la Unet E-Work Busto Arsizio. Le novaresi non stanno certo attraversando il loro migliore periodo di forma ma arrivano dalla vittoria nel turno infrasettimanale sul campo del Club Italia che ha cancellato, solo in parte, la brutta sconfitta casalinga nella super sfida con Conegliano che potrebbe aver fatto da preludio alla finale di Coppa Italia ma che soprattutto ha permesso alle venete di agganciare le piemontesi in vetta alla classifica, con una partita in più ancora da disputare,.

Egonu e compagne avranno gran parte della pressione sulle spalle nella sfida con una Unet E-Work andata letteralmente in crisi nel periodo natalizio (quattro sconfitte in cinque gare disputate dopo una prima parte di stagione nettamente al di sopra delle aspettative). La squadra lombarda è a trazione BeNeLux, con Grobelna e Meijners a fare la voce grossa in attacco e con tanta voglia di stupire. Busto Arsizio in campionato arriva da tre successi consecutivi che l’ha riportata al quarto posto in classifica.

Nella seconda semifinale di fronte ci sono le due formazioni forse più in forma del momento: la Imoco Conegliano che è la capolista solitaria virtuale del torneo, arriva da ben cinque successi consecutivi, è imbattuta da oltre un mese e sembra pronta ad affrontare la fase decisiva della stagione dopo qualche sussulto nel mese di dicembre e le toscane della Savino del Bene Scandicci che di vittorie consecutive in campionato ne ha inanellate ben sette ed è (un po’ a sorpresa) in piena corsa per chiudere al comando la regular season contro Novara e Conegliano e contro le venete vuole giocarsi tutte le carte per conquistare la finale di Coppa Italia, sapendo di partire senza i favori del pronostico. La prima semifinale tra Novara e Busto Arsizio si gioca alle 18 e Conegliano-Scandicci alle 20.30. La finale è in programma domenica alle 18.

