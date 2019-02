Volley femminile, Champions League 2019: Conegliano infinita, rimonta lo Schwerin dallo 0-2 e insegue i quarti

Dopo 131 minuti di battaglia e di autentica sofferenza, Conegliano è riuscita a sconfiggere lo Schwerin per 3-2 (23-25; 24-26; 25-19; 25-19; 15-7) nel match valido per la quarta giornata della Champions League 2019 di volley femminile. Le Pantere, reduci dalla Finale di Coppa Italia persa contro Novara, si sono rese protagoniste di una clamorosa rimonta contro la compagine tedesca: sotto 0-2 di fronte ai 3200 spettatori del PalaVerde, le Campionesse d’Italia hanno ribaltato la contesa e hanno conquistato un successo fondamentale grazie al quale rafforzano il secondo posto nella Pool D alle spalle di Scandicci. Le ragazze di Daniele Santarelli rimangono così in piena corsa per la qualificazione ai quarti di finale riservata alle vincitrici dei cinque gironi e alle tre migliori seconde classificate, saranno decisive le prossime due partite contro il Lodz e contro le toscane.

Le ragazze in giallo, dopo aver perso il primo set in volata, si sono fatte rimontare nel secondo da 21-18 e hanno rischiato seriamente di compromettere la corsa verso la fase a eliminazione diretta della massima competizione continentale ma a quel punto le padrone di casa hanno reagito e hanno dominato la seconda parte dell’incontro con grande autorevolezza. A fare la differenza sono stati gli ingressi a partire dal terzo set dell’opposto Karsta Lowe al posto di Samanta Fabris (21 punti, 58% in attacco) e del martello Valentino Tirozzi (6) per una deludente Miriam Sylla. Da annotare anche i 14 punti della schiacciatrice Kimberly Hill (2 muri) e della centrale Robin De Kruijf (3 muri) affiancata da Anna Danesi (13 punti, 3 muri, 2 aces), regia di Joanna Wolosz, Monica De Gennaro il libero. Allo Schwerin, che prima di Natale aveva sconfitto Conegliano per 3-0 in casa, non sono bastate Drewniok (18), Adams (12) e Geerties (13).

CLASSIFICA POOL D: Scandicci 3 vittorie (10 punti), Conegliano 3 vittorie (7 punti), Schwerin 1 vittoria (4 punti), Lodz 1 vittoria (3 punti).

Foto: Valerio Origo