Basket, FIBA Europe Cup 2019: sconfitta indolore per una Varese già qualificata

La Pallacanestro Varese, già qualificata alla fase ad eliminazione diretta, è stata sconfitta nell’ultima giornata della seconda fase a gironi della FIBA Europe Cup dagli olandesi del Groningen per 80-77 dopo un tempo supplementare. Grande prestazione tra gli ospiti per Lance Jeter, miglior marcatore con 24 punti, mentre a Varese non sono bastati i 18 punti di Salumu.

Primo quarto nel quale regna l’equilibrio e che vede le due squadre chiudere in perfetta parità (15-15). Le triple di Natali e Archie portano Varese avanti e i canestri di Salumu permottono ai padroni di casa di chiudere avanti 35-31 all’intervallo. Al rientro dagli spogliatoi Jeter è scatenato e costruisce il primo break in favore degli olandesi, che entrano nell’ultimo quarto avanti di otto punti (56-48).

Varese, però, non molla e con Avramovic e Cain costruisce la rimonta. Il serbo segna otto punti consecutivi e i padroni di casa raggiungono la parità a due minuti dalla fine. Il solito Jeter segna da tre a otto secondi dalla fine, ma Varese ha ancora un’azione. Fallo su Avramovic, che mette il primo libero e sbaglia volontariamente il secondo ed ecco che arriva il tap in vincente di Cain. Jeter sbaglia la tripla della vittoria e si va all’overtime.

Il supplementare si apre con il gioco da tre punti di Salumu, ma arriva l’immediata replica di Sitton che mette dentro i tre liberi guadagnati dopo il fallo di Archie. Sale in cattedra Gibson che trova anche la tripla del nuovo vantaggio. Avramovic risponde da due, ma Jeter dalla lunetta è perfetto. Varese sbaglia l’ultimo tiro e fanno festa gli olandesi.

Questo il tabellino della partita

PALLACANESTRO VARESE – DONAR GRONINGEN 77-80 d.t.s (15-15, 20-16, 13-25, 20-12, 9-12)

Varese: Salumu 18, Avramovic 17, Scrubb 10

Groningen: Jeter 24, Gipson 16, Hammink 10

