Volley femminile, Challenge Cup 2019: pazzesca impresa di Monza, che trionfo a Le Cannet! Si sogna la finale

Clamorosa impresa di Monza che ha espugnato il Gymnase Maillan nell’andata delle semifinali della Challenge Cup 2019 di volley femminile. Le brianzole hanno sconfitto il Volero Le Cannet per 3-2 (25-20; 22-25; 25-19; 23-25; 15-13) dopo 117 minuti di autentica battaglia, imponendosi sul campo delle francesi e compiendo un passo importante verso l’atto conclusivo della terza competizione continentale per importanza: per volare in finale contro la vincente di Nova Gorica-Aydin bisognerà vincere anche la sfida di ritorno in programma settimana prossima alla Candy Arena, in caso di sconfitta al tie-break si giocherà il golden set di spareggio mentre un ko per 1-3 o 0-3 premierebbe le transalpine.

Le ragazze di Miguel Angel Falasca si sono sempre fatte rimontare dopo aver vinto il primo e il terzo set, al tie-break si sono trovate sotto anche di quattro punti ma con grande caparbietà sono riuscite a rimontare e a imporsi in un finale tiratissimo. Le rosablù, alla loro prima storica apparizione in Europa, hanno battuto un avversario molto quotato ed esperto: ora l’occasione di proseguire la propria avventura nel torneo è davvero ghiotta e non bisognerà sciupare questo risultato tra sette giorni tra le mura amiche.

Foto: Valerio Origo