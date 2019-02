VIDEO Slalom Mondiali sci alpino 2019: rivediamo il capolavoro di Marcel Hirscher verso la leggenda

Marcel Hirscher ce la fa e vince la tanto attesa medaglia d’oro nello slalom dei Mondiali di sci alpino di Are 2019. Per l’Austria si tratta di una giornata storica, dato che si è andata a realizzare una meravigliosa tripletta. Seconda posizione e medaglia d’argento, infatti, per Michael Matt, mentre completa il podio Marco Schwarz che agguanta il bronzo. Il vero capolavoro di Marcel Hirscher è avvenuto nella prima manche, mentre nella seconda ha preferito gestire senza correre troppi rischi. Andiamo, quindi, a rivivere la splendida gara della leggenda dello sci alpino.

GLI HIGHLIGHTS DELLO SLALOM DI ARE 2019

LA DISCESA DI MARCEL HIRSCHER

È il migliore di tutti in slalom e oggi lo ha dimostrato… Lezione di sci nella prima manche e lezione di self-control nella seconda! Semplicemente Marcel Hirscher… 🌟🌟🌟#Are2019 | #EurosportSCI pic.twitter.com/hzCqQda00a — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 17, 2019

LA PRIMA MANCHE: HIRSCHER/PINTURAULT

Hirscher vs Pinturault, chi la spunterà? 😯⛷️ Qui la ghost-race della prima manche, ecco dove ha guadagnato metri l'austriaco… ⏱️ Appuntamento alle 14 per la 2a manche, su Eurosport 1 ovviamente! 📺 #Are2019 pic.twitter.com/OrgiM26gRC — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 17, 2019

Foto: Marcel Hirscher Goran Jakus / Shutterstock.com