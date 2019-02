VIDEO Siviglia-Lazio 2-0, Highlights, gol e sintesi. Biancocelesti eliminati dall’Europa League

Il Siviglia ha sconfitto la Lazio per 2-0 nel ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League, la compagine spagnola ha così eliminato i biancocelesti dalla seconda competizione continentale per importanza. I padroni di casa, che si erano imposti all’Olimpico per 1-0, sono passati in vantaggio nel cuore del primo tempo grazie a Ben Yedder e nella ripresa, in dieci contro dieci, Sarabia ha trovato il raddoppio che ha chiuso definitivamente i conti. Di seguito il VIDEO con gli highlights, i gol e la sintesi di Siviglia-Lazio.

VIDEO HIGHLIGHTS SIVIGLIA-LAZIO 2-0:

GOL BEN YEDDER (1-0):

Ben Yedder en el lugar preciso para poner adelante al Sevilla#UEFA Europa League#SevillaFCLazio pic.twitter.com/XxcFOYzPjB — Fede Lescano (@FedeLescano6) February 20, 2019

GOL SARABIA (2-0):

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Gianfranco Carozza