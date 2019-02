VIDEO Sci di fondo, Mondiali 2019 Highlights: a Seefeld il trionfo di Sjur Roethe nella skiathlon maschile su Bolshunov e Sundby

La volata vincente di Sjur Roethe su Alexander Bolshunov e Martin Johnsrud Sundby nella skiathlon maschile apre la carrellata delle medaglie da assegnare agli uomini nei Mondiali di sci di fondo a Seefeld. La gara, rivelatasi particolarmente avvincente lungo tutti i 30 km, sia nella parte a tecnica classica che in quella a tecnica libera, ha visto una degna conclusione, con la rimonta mancata proprio negli ultimi metri da parte di Bolshunov. Per Roethe quello di oggi è il primo oro mondiale individuale in carriera.

LE HIGHLIGHTS DELLA SKIATHLON MASCHILE DEI MONDIALI DI SEEFELD

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse