VIDEO Oscar 2019, Rami Malek miglior attore: che interpretazione di Freddie Mercury. La premiazione e il trailer di Bohemian Rhapsody

Rami Malek ha vinto l’Oscar 2019 come miglior attore confermando il pronostico della vigilia. La statuetta è stata conquistata grazie alla memorabile interpretazione di Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody, il film incentrato sull’epopea dei Queen. L’attore classe 1991 ha dedicato il premio alla mamma e alla famiglia, ha ringraziato i Queen per averlo fatto partecipare alla loro incredibile eredità. Poi ha concluso: “Mercury ha lottato con la sua identità, abbiamo fatto un film su un gay e immigrato e lo abbiamo celebrato. Questa è la prova che amiamo questa storia. Io sono egiziano, la mia è la prima generazione nata qui in America“. Di seguito il VIDEO con la premiazione di Remi Malek e il trailer di Bohemian Rhapsody.

CONSEGNA OSCAR MIGLIOR ATTORE A RAMI MALEK:

TRAILER BOHEMIAN RHAPSODY:

Foto: DFree / Shutterstock.com