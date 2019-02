VIDEO Oscar 2019, Olivia Colman miglior attrice: la premiazione sul palco e il trailer di La Favorita

Olivia Colman ha vinto l’Oscar 2019 come miglior attrice riuscendo a spuntarla nei confronti di Glenn Close che rimane a bocca asciutta (sette nomination in carriera, nessuna statuetta). L’inglese si è imposta grazie alla sua bellissima performance da protagonista in La Favorita, film diretto da Yorgos Lanthimos e sul palco era visibilmente commossa: “Incredibilmente ho vinto un Oscar, saluto Emma Stone e Rachel Weisz. Glenn Cose, sei stata il mio idolo per tanto tempo. Un tempo facevo la donna delle pulizie, ho sognato questo momento da tanto tempo. Grazie a mio marito che mi ama da 25 anni“. La Colman sarà anche la Regina Elisabetta in The Crown. Di seguito il VIDEO della premiazione di Olivia Colman e la consegna dell’Oscar 2019 come miglior attrice protagonista.

CONSEGNA OSCAR MIGLIOR ATTRICE A OLIVIA COLMAN:

TRAILER FILM LA FAVORITA:

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Denis Makarenko / Shutterstock.com