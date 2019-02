VIDEO Oscar 2019, miglior film a Green Book: la premiazione sul palco e il trailer della pellicola

Green Book ha vinto l’Oscar 2019 per il miglior film. La pellicola diretta da Peter Farrelly ha portato a casa il premio più importante consegnato direttamente dalle mani di Julia Roberts: la storia dell’amicizia tra un pianista afroamericano e un italoamericano ha raccolto i consensi della giuria. Un film sull’amore che supera le differenze, come ha dichiarato il regista, è riuscito a fare breccia nel cuore di tutti, una storia vera fra due uomini così diversi che durante una tournée si conoscono e si aiutano reciprocamente. Verdetto a sorpresa perché il grande favorito della vigilia era Roma di Alfonso Cuaron. Di seguito il VIDEO della consegna dell’Oscar 2019 per il miglior film a Green Book.

CONSEGNA OSCAR MIGLIOR FILM A GREEN BOOK:

TRAILER GREEN BOOK:

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Featureflash Photo Agency / Shutterstock.com