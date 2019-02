VIDEO NBA 2019, la tripla doppia di Westbrook non basta ad Oklahoma

Nella notte NBA nuovo show di Russell Westbrook, che mette a segno l’ennesima tripla doppia, ma non evita ai suoi Oklahoma City Thunder la sconfitta sul campo dei New Orleans Pelicans per 131-122. Per lui il referto parla di 44 punti, 14 rimbalzi e 11 assist. Si seguito le immagini della sua partita.

IL VIDEO CON LA TRIPLA DOPPIA DI WESTBROOK





roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Profilo Twitter NBA