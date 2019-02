VIDEO Napoli-Zurigo 2-0, Highlights, gol e sintesi Europa League. Le reti di Verdi e Ounas valgono gli ottavi

Il Napoli ha sconfitto lo Zurigo per 2-0 nel ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League e si è così qualificato per gli ottavi di finale della seconda competizione continentale per importanza. I partenopei, nonostante un ampio turnover, sono riusciti a sconfiggere la modesta formazione svizzera replicando così il successo dell’andata (3-1) e proseguono la propria avventura nel torneo. A sbloccare la partita è stato Verdi che ha concretizzato l’invito di Ounas nel cuore dell’area, poi lo stesso Ounas ha raddoppiato nel finale. Di seguito il VIDEO con gli highlights, i gol e la sintesi di Napoli-Zurigo 2-0.

VIDEO HIGHLIGHTS NAPOLI-ZURIGO 1-0:

GOL VERDI (1-0):

GOL OUNAS (2-0):

Foto Gianfranco Carozza