VIDEO Napoli-Sampdoria 3-0, Highlights, gol e sintesi. Milik e Insigne letali

Il Napoli ha sconfitto la Sampdoria per 3-0 nell’anticipo della 22^ giornata di Serie A, i partenopei hanno festeggiato di fronte al proprio pubblico allo Stadio San Paolo e si sono momentaneamente portati a otto punti di distacco dalla capolista Juventus che questa sera affronterà il Parma. La partita si è decisa nel cuore del primo tempo grazie a un micidiale uno-due dei padroni di casa: al 25′ rete di Milik che insacca alla perfezione il cross rasoterra di Callejon dalla destra dopo una fantastica apertura di Milik; un minuto più tardi il raddoppio firmato da Insigne che raccoglie il filtrante di Callejon e appena dentro l’area incrocia un bellissimo destro. Nel finale Verdi ha trasformato il rigore concesso per un fallo di mano di Andersen su tiro di Zielinski. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di Napoli-Sampdoria 3-0.

Delightful build up by Napoli, which leads to a class finish by Insigne pic.twitter.com/FabhXpUAZ1

VAR has no awarded a PK to Napoli for deliberate handball in the box. Simone Verdi with the easy finish! 3 nil Napoli!! #tlnsoccer #NapoliSampdoria #SerieA pic.twitter.com/BwdNFJtAU7

— TLNTV (@TLNTV) February 2, 2019