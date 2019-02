VIDEO Mondiali sci nordico: cadute, scivolate, ruzzoloni e sci rotti. Le immagini esilaranti delle qualificazioni

Oggi sono incominciati i Mondiali 2019 di sci nordico a Seefeld (Austria), la prima giornata era riservata alle qualificazioni. Sulla neve dunque atleti di basso spessore e provenienti da Paesi non propriamente abituati allo sci di fondo, il risultato è stato così scontato: cadute, ruzzoloni, scivolate e tanto altro ancora ma tutto condito dal grande amore per lo sport e dalla voglia di mettersi in luce sfruttando la propria occasione. Di seguito un VIDEO con le immagini più esilaranti, domani la sprint a tecnica libera con Federico Pellegrino che sfiderà Klaebo per la medaglia d’oro.

VIDEO CADUTE E SCIVOLATE QUALIFICAZIONI MONDIALI SCI DI FONDO:

Cadute, ruzzoloni, sci rotti: con le qualificazioni dei Mondiali di sci di fondo c'è da divertirsi 💥😂#EurosportSCI | #Seefeld2019 | https://t.co/yeuDfRYfGo pic.twitter.com/1xZmd6FORV — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 20, 2019

Foto: viewworld / Shutterstock.com