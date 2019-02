VIDEO Mahmood, Ultimo, Il Volo e Loredana Berté. Le canzoni dei primi quattro in classifica di Sanremo 2019

Mahmood ha vinto il Festival di Sanremo 2019, il cantante italo-egiziano ha trionfato sul palco del Teatro Ariston interpretando “Soldi”, un testo sicuramente d’impatto che ha permesso al 26enne di conquistare la 69^ edizione della celeberrima kermesse canora. L’artista è riuscito a battere Ultimo, grande favorito della vigilia che invece è stato beffato in volata e non sono mancate le polemiche per un verdetto molto discusso. Il pubblico presente ha fischiato a lungo la classifica acclamando Loredana Berté, infinita Tigre che si è dovuta accontentare del quarto posto alle spalle de Il Volo. Di seguito i VIDEO dei primi quattro in classifica a Sanremo 2019, risentiamo le canzoni che si sono piazzate ai vertici.

MAHMOOD, VINCITORE FESTIVAL SANREMO 2019: “SOLDI”

ULTIMO, SECONDO POSTO SANREMO 2019: “I TUOI PARTICOLARI”

IL VOLO, TERZI SANREMO 2019: “MUSICA CHE RESTA”

LOREDANA BERTÉ, QUARTO POSTO SANREMO 2019: PUBBLICO IN RIVOLTA

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock