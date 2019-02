VIDEO Loredana Bertè Sanremo 2019, pubblico in rivolta! Due minuti di fischi per un verdetto assurdo, Bisio, Baglioni e Virginia Raffaele imbarazzati

Quanto visto ieri sul palco di Sanremo non accadeva forse dalla sommossa dell’Orchestra che buttò gli spartiti quando arrivò al secondo posto il Principe Emanuele Filiberto, con esclusione dalla terna finale di Malika Ayane: ieri però è stata la platea a fischiare sonoramente la lettura della classifica finale del Festival di Sanremo. Il quarto posto di Loredana Bertè, che portava una splendida canzone scritta anche da Gaetano Curreri, ha provocato le proteste del pubblico dell’Ariston, con i presentatori Claudio Bisio e Virginia Raffaele ed il direttore artistico Claudio Baglioni che hanno faticato, e non poco, per riuscire a sedare i fischi, piovuti copiosi.

IL VIDEO DELLA RIVOLTA DELL’ARISTON ALL’ANNUNCIO DELLA QUARTA POSIZIONE DI LOREDANA BERTE’

Foto: LaPresse