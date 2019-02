VIDEO Lione-Barcellona 0-0, Highlights e sintesi Champions League. Messi si infrange sul muro transalpino

Reti inviolate anche in Francia in questo martedì sera di Champions, con lo 0-0 tra Lione e Barcellona, che lascia aperta ogni ipotesi in vista della gara di ritorno, ma difficilmente i blaugrana sbaglieranno una gara interna così importante. Messi sbatte sul muro dei francesi e non passa.

GLI HIGHLIGHTS DI LIONE-BARCELLONA 0-0

🔵🔴 Leo #Messi scalda i motori per la #UCL 💪 Il fuoriclasse argentino andrà in gol a #Lione❓ pic.twitter.com/kgfyTGuNPd — La UEFA (@UEFAcom_it) February 19, 2019

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: kivnl shutterstock