VIDEO La notte degli Oscar 2019: Highlights e sintesi. Premi a Green Book, Olivia Colman e Rami Malek

La Notte degli Oscar ha espresso i propri verdetti e sono state assegnate tutte le statuette. Il miglior film è Green Book, storia vera del rapporto di amicizia tra un pianista afroamericano e un italoamericano. Rami Malek ha vinto il premio come miglior attore per la fantastica interpretazione di Freddy Mercury in Bohemian Rhapsody, Olivia Colman è invece la migliore attrice. Di seguito i VIDEO con gli highlights, la sintesi e la consegna dei vari premi.

MIGLIOR FILM: GREEN BOOK

MIGLIOR REGISTA: ALFONSO CUARON

MIGLIOR ATTRICE: OLIVIA COLMAN

MIGLIOR ATTORE: RAMI MALEK

MIGLIOR CANZONE: SHALLOW DI LADY GAGA

MIGLIOR MUSICA: BLACK PANTHER

MIGLIOR SCENEGGIATURA: GREEN BOOK

MIGLIOR CORTO: SKIN

MIGLIOR EFFETTI: VISUAL MEN

MIGLIOR DOCUMENTARIO: PERIOD END OF SENTENCE

MIGLIOR CORTO D’ANIMAZIONE: BAO

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE: SPIDERMAN

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA: MAHERSHALA ALI

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA: REGINA KING

MIGLIOR FILM EDITING: BOHEMIAN RHAPSODY

MIGLIOR FILM STRANIERO: ROMA

MIGLIOR SOUND MIXING: BOHEMIAN RHAPSODY