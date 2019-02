VIDEO Inter-Bologna 0-1, Highlights e sintesi della partita. Santander gela San Siro, Spalletti rischia

Niente da fare per l’Inter di Luciano Spalletti. A San Siro altro risultato decisamente amaro dopo l’eliminazione ai calci di rigore contro la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia. I nerazzurri sono stati superati 1-0 dal Bologna, match valido per la 22esima giornata del campionato di calcio di Serie A, per effetto del gol del paraguaiano Federico Santander che ha letteralmente gelato il “Meazza”. Una marcatura che è valsa il ko dei padroni di casa ed ora la posizione di Spalletti nel club non è delle migliori. Al contrario, i felsinei sotto la nuova gestione di Sinisa Mihajlovic hanno trovato la forza di lottare, desiderosi di tirarsi fuori dai bassi fondi della classifica. Di seguito gli highlights del match tra Inter e Bologna:

GLI HIGHLIGHTS DI INTER-BOLOGNA 0-1

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Gianfranco Carozza