VIDEO Highlights Serie A calcio, tutti i gol delle partite di oggi (3 febbraio). Pareggi in trasferta per Sassuolo e Genoa

Sono andate in archivio le partite pomeridiana del 22° turno del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. Spal-Torino terminata sullo 0-0 ha offerto pochi spunti e altri due pareggi sono arrivati in Genoa-Sassuolo 1-1 e in Udinese-Fiorentina 1-1. Giornata che non ha regalato tante emozioni c’è da dire. Di seguito gli highlights di questo turno:

HIGHLIGHTS GENOA-SASSUOLO 1-1

GENOA-SASSUOLO 0-1: IL GOL DI DJURIC

GENOA-SASSUOLO 1-1: IL PAREGGIO DI SANABRIA

#GOLPARAGUAYO EN ITALIA 🇮🇹

Al grito de TOOONNYYY SANABRIA, TOOONNYYY SANABRIA! Llegó el segundo festejo de gol de @TSanabria9 para #Genoa (@GenoaCFC) que a los 41' iguala 1-1 ante #Sassuolo por la fecha 22 de la #SerieA 📹 @SC_ESPN pic.twitter.com/ZavxPRUUOh — GOL PARAGUAYO (@Gol_Paraguayo) February 3, 2019

HIGHLIGHTS UDINESE-FIORENTINA 1-1

UDINESE-FIORENTINA 1-0: IL GOL DI LARSEN

La asistencia 👌🏼 de Nacho Pussetto para el 1-0 parcial de #Udinese frente a #Fiorentina, por la #SerieA 🇮🇹 pic.twitter.com/teUnVXdTnA — MVPGroup (@MVPGroupOK) February 3, 2019

UDINESE-FIORENTINA 1-1: IL GOL DI FERNANDES

HIGHLIGHTS EMPOLI-CHIEVO 2-2

HIGHLIGHTS NAPOLI-SAMPDORIA 3-0

HIGHLIGHTS JUVENTUS-PARMA 3-3

