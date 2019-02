VIDEO Gol Cristiano Ronaldo: Juventus-Parma 1-0, il lusitano calcia cadendo, la deviazione di Iacoponi inganna Sepe

Cristiano Ronaldo ha portato in vantaggio la Juventus contro il Parma, match valido per la 22^ giornata della Serie A. Il fenomeno portoghese si è fatto trovare preparato nell’area di rigore e in caduta scarica il suo destro, smorzato dalla deviazione di Iacoponi che beffa il portiere dei ducali Sepe. Un pizzico di buona sorte per il campione portoghese in questo che ha segnato cinque reti nelle ultime cinque presenze in Serie A. Di seguito il VIDEO di Cristiano Ronaldo in Juventus-Parma.

JUVENTUS-PARMA 1-0: IL GOL DI CRISTIANO RONALDO

Cristiano Ronaldo slips as he strikes the ball and still manages to beat Luigi Sepe!!! Juventus leading 1 nothing at Allianz Stadium!!! #tlnsoccer #JuveParma #serieA pic.twitter.com/7hVuDMz56H — TLNTV (@TLNTV) February 2, 2019

Foto: Cristiano Barni / Shutterstock.com