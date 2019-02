Tuffi, Coppa Tokyo 2020: Bertocchi batte Pellacani dal trampolino, Giovannini si impone dalla piattaforma

Prima giornata di gare a Trieste per la Coppa Tokyo 2020, prima gara di selezionale nazionale per gli Europei e Mondiali 2019. C’era sicuramente grande attesa per gara femminile dal trampolino dai tre metri, dove a trionfare è stata Elena Bertocchi. Grandissima prestazione da parte della milanese, che ha superato quota 300 punti (307.95) grazie ad una serie di tutti molto solida.

Al secondo posto si è classificata Chiara Pellacani, che ha sbagliato il primo tuffo (doppio e mezzo indietro) e dunque non è più riuscita a raggiungere Bertocchi. Alla fine la romana ha chiuso con 288.80 punti. Le due campionesse europee nel sincro hanno fatto il vuoto, visto che in terza posizione si è classificata Elisa Pizzini (classe 2005) con 241.30 punti.

L’altra finale individuale della giornata era quella della piattaforma maschile, che ha visto la vittoria di Riccardo Giovannini (366.50 punti) davanti a Eduard Timbretti Gugiu (328.85 punti). I due favoriti Maicol Verzotto ed Andreas Larsen hanno chiuso rispettivamente al terzo e quarto posto.

Poi è stato il momento delle finali del sincro dal trampolino. Tra gli uomini hanno dominato Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia (413.43 punti) mentre al femminile Elena Bertocchi e Chiara Pellacani hanno rispettato il pronostico, vincendo con 286,92 i punti.

Grande sorpresa invece nel sincro misto dalla piattaforma dove la vittoria è andata ai giovanissimi Riccardo Giovannini e Maia Biginelli con 260.94 punti, che hanno battuto la coppia formata da Noemi Batki e Maicol Verzotto.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Renzo Brico