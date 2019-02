Trampolino elastico, Coppa del Mondo 2019: Hancharou e Lingling vincono a Baku, italiani lontani

A Baku (Azerbaijan) si è disputata la prima tappa della Coppa del Mondo 2019 di trampolino elastico, circuito che mette in palio dei pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Al maschile ha trionfato il bielorusso Uladzislau Hancharou con il punteggio di 61.590, il Campione Olimpico in carica ha confermato i favori del pronostico sconfiggendo il cinese Dong Dong (60.320 per l’argento iridato) mentre al terzo posto si è piazzato il giapponese Daiki Kishi (59.365). Gli azzurri hanno purtroppo chiuso lontani dalle posizioni che contano: Flavio Cannone 32esimo (106.585), Marco Lavino 40esimo (104.640), Dario Aloi 53esimo (99.100).

Al femminile, dove non erano presenti italiane, la cinese Liu Lingling ha sorpreso tutte vincendo con 57.050 davanti alla canadese Rosannagh MacLennan (56.245 per la Campionessa Olimpica e del Mondo) mentre la giapponese Chisato Doihata conclude in terza piazza (55.800). Prossimo appuntamento a Minsk (Bielorussia) nel weekend del 20-21 aprile.

Foto: Federginnastica