Test F1 Barcellona 2019 domani (20 febbraio): come vederli in tv. Orari e programma completo

Dopo le prime due giornate dominate dalla Ferrari con Sebastian Vettel e Charles Leclerc, domani si torna in pista al Montmelò per il day 3 dei test invernali pre-stagionali di Barcellona in vista dell’apertura del Mondiale 2019 di Formula Uno. I team continueranno il programma di lavoro raccogliendo dati fondamentali su svariati aspetti tecnici delle nuove vetture, tra cui degrado delle gomme Pirelli, efficacia del set-up, potenza e affidabilità delle power-unit.

Il duello tra Ferrari, Mercedes e Red Bull (i tre team pretendenti al titolo iridato) non è ancora salito di colpi e probabilmente bisognerà aspettare le ultime due giornate della seconda finestra di test per poter confrontare le prestazioni pure dei vari Vettel, Hamilton, Verstappen e Leclerc. Domani vedremo all’opera il tedesco della Rossa nella sua seconda giornata al volante della SF90, mentre la Mercedes continuerà ad alternare i propri piloti tra sessione mattutina e pomeridiana.

La terza giornata di test a Barcellona, in programma domani dalle ore 9 alle 18, verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 1 e Sky Sport F1 a partire dalle ore 14. La sessione pomeridiana sarà visibile anche in diretta streaming su Sky Go (riservato ai soli abbonati), mentre OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 9.00.

Mercoledì 20 febbraio

ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00 Test Barcellona F1 2019, day 3 (diretta su Sky Sport F1 a partire dalle 14.00)

