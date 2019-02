Test F1 Barcellona 2019 domani (19 febbraio): come vederli in tv. Orari e programma completo

La stagione di Formula 1 è ufficialmente cominciata con i test invernali di Barcellona che continueranno domani con la seconda delle otto giornate previste dal programma. Nel day-2 assisteremo all’esordio di Charles Leclerc sulla SF90 e ad una nuova giornata di test aerodinamici, di set-up e di varie simulazioni di passo gara con più o meno carico di carburante. I team potranno continuare a raccogliere dati preziosi sul funzionamento delle nuove gomme Pirelli per il 2019, verificando la differenza di prestazione e di degrado tra le varie mescole che saranno utilizzate nel corso della stagione.

Queste prime giornate sono molto importanti soprattutto per mettere alla prova l’affidabilità delle monoposto, che sono chiamate a percorrere diverse centinaia di chilometri ogni giorno per simulare la durata di un Gran Premio. Si riapre la lotta per il Mondiale tra i tre team favoriti: Ferrari (che ha cominciato i test al meglio con Sebastian Vettel), Mercedes (a caccia del sesto titolo iridato consecutivo nell’era ibrida) e Red Bull (outsider di lusso della stagione con il nuovo motore Honda).

La seconda giornata di test a Barcellona, in programma domani dalle ore 9 alle 18, verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 1 e Sky Sport F1 a partire dalle ore 14. La sessione pomeridiana sarà visibile anche in diretta streaming su Sky Go (riservato ai soli abbonati), mentre OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’intera giornata a partire dalle 9.00.

Martedì 19 febbraio

ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00 Test Barcellona F1 2019, day 2 (diretta su Sky Sport F1 a partire dalle 14.00)

FOTOCATTAGNI