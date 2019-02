Tennistavolo Europe 16 Cup 2019: a Montreux trionfo tedesco. Vittorie di Dimitrij Ovtcharov e Petrissa Solja

Trionfo tedesco a Montreux, in Svizzera, nella Europe Top 16 Cup di tennistavolo: a vincere il torneo maschile è stato infatti Dimitrij Ovtcharov, mentre in quello femminile ha primeggiato Petrissa Solja. Qualificati per la World Cup di Chengdu oltre ai vincitori anche il bielorusso Vladimir Samsonov e l’altro tedesco Timo Boll tra gli uomini e la romena Bernadette Szocs e l’austriaca Sofia Polcanova tra le donne.

Nella finalissima maschile il tedesco Dimitrij Ovtcharov ha superato il bielorusso Vladimir Samsonov per 4-3 (6-11, 11-8, 11-3, 14-16, 6-11, 11-7, 12-10), mentre nella finale per il terzo posto l’altro tedesco Timo Boll ha battuto l’austriaco Daniel Habesohn per 4-3 (11-7, 11-4, 7-11, 9-11, 3-11, 12-10, 11-5).

Nella finalissima femminile la tedesca Petrissa Solja ha rimontato e battuto la romena Bernadette Szocs per 4-3 (9-11, 9-11, 6-11, 12-10, 11-8, 11-8, 11-4), mentre nella finale per il terzo posto l’austriaca Sofia Polcanova ha avuto la meglio sulla polacca Natalia Partyka per 4-2 (7-11, 11-4, 7-11, 12-10, 11-7, 11-6).

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Stefan Holm / Shutterstock.com