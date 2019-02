Tennis, Ranking ATP (25 febbraio): Novak Djokovic sempre in vetta, Marco Cecchinato n.1 azzurro, la scalata di Jannik Sinner

Nessun cambiamento nella graduatoria mondiale del tennis relativamente alla top-10. Novak Djokovic si conferma in vetta come era scontato che fosse. Il sette volte trionfatore degli Australian Open, con i suoi 10.955 punti, troneggia su tutto e tutti e ha concrete possibilità per rimanere a lungo in questa posizione, forte di ciò che potrebbe guadagnare anche in relazione a quanto fatto nella prima parte della stagione passata. Alle sue spalle ci sono sempre lo spagnolo Rafael Nadal e il tedesco Alexander Zverev, rispettivamente con 8.320 e 6.475 punti. Quarta piazza per l’argentino Juan Martin Del Potro (5.040), che sta recuperando dai suoi problemi fisici, davanti al sudafricano Kevin Anderson (4.595). Seguono il giapponese Kei Nishikori (4190) e lo svizzero Roger Federer (4.100), entrambi impegnati nel prossimo torneo di Dubai. A completamento dei migliori dieci l’austriaco Dominic Thiem (3.800), l’americano John Isner (3.225) e il croato Marin Cilic (3.095). Da segnalare il best ranking del greco Stefanos Tsitsipas che, dopo il successo a Marsiglia, è n.11 ed è sempre più vicino al gotha del tennis.

RANKING ATP TOP-10

1. Novak Djokovic (Serbia) 10955

2. Rafael Nadal (Spagna) 8320

3. Alexander Zverev (Germania) 6475

4. Juan Martin del Potro (Argentina) 5040

5. Kevin Anderson (Sudafrica) 4595

6. Kei Nishikori (Giappone) 4190

7. Roger Federer (Svizzera) 4100

8. Dominic Thiem (Austria) 3800

9. John Isner (Stati Uniti) 3225

10. Marin Cilic (Croazia) 3095

Grandi novità sul fronte azzurro. Marco Cecchinato, a partire da oggi, è ufficialmente il nuovo n.1 italiano. Il siciliano, infatti, ha approfittato del momento buio del ligure Fabio Fognini per prendersi lo scettro. Cecchinato è quindi n.16 del mondo a precedere il tennista di Arma di Taggia (n.17). A seguire guadagna tre posizioni Andreas Seppi (n.49) rispetto alla scorsa settimana mentre fa 8 passi indietro Matteo Berrettini (n.56). Ultimo azzurro della serie nella top-100 mondiale è Thomas Fabbiano (n.85). Tuttavia, giusto parlare anche del nuovo talento nostrano Jannik Sinner. A 17 anni e sei mesi si è aggiudicato il suo primo titolo Challenger in carriera (il primo tennista nato nel 2001 ad aver ottenuto questo risultato), al quinto torneo disputato in questa categoria. Un successo sorprendente che gli ha consentito di scalare la graduatoria: dal n.546 del ranking al n.324. Un ragazzo estremamente interessante e da osservare con attenzione.

AZZURRI NELLA TOP-100

16. Marco Cecchinato 2091

17. Fabio Fognini 2090

49. Andreas Seppi 915

56. Matteo Berrettini 965

85. Thomas Fabbiano 665

