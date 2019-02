Tennis: nuovo torneo ATP in Italia? A Monza nel 2020 e si gioca sull’erba

Un nuovo torneo ATP sull’erba e all’Autodromo di Monza. Non è pura fantasia, ma una possibilità che potrebbe concretizzarsi il prossimo anno. La massima organizzazione del tennis mondiale ha deciso di inserire un nuovo torneo nell’ultima settimana di giugno e tra la candidature ricevute c’è anche quella della città lombarda.

Una proposta che vede la presenza della Mito Group di Roma, a cui sarà affidata l’organizzazione, e soprattutto di Giorgio Tarantola, ex arbitro ed ora direttore del torneo Challenger di Lugano, votato proprio come il migliore al mondo nella sua categoria nell’ultima stagione.

Questo nuovo torneo sorgerà proprio all’interno dell’autodromo, in modo da poter utilizzare anche le strutture già presenti per il Gran Premio. I campi verranno, invece, allestiti e poi smontati ogni volta. Sicuramente questa potrebbe essere una grandissima novità per il tennis italiano, che tornerebbe ad avere un torneo ATP dopo il Masters 1000 di Roma e le finali NextGen di Milano e soprattutto sull’erba e a pochi giorni da Wimbledon. Nei prossimi giorni ci sarà la presentazione del progetto e successivamente sarà l’ATP a prendere la decisione finale.

foto: Bryan Pollard / Shutterstock