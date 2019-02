Tennis, ATP San Paolo 2019: Paolo Lorenzi esce al primo turno sconfitto dall’argentino Londero

Paolo Lorenzi esce al primo turno del torneo ATP 250 di tennis di San Paolo: sulla terra rossa indoor brasiliana il tennista azzurro cede all’esordio all’argentino Juan Ignacio Londero, numero 7 delle seeding, che si impone per 7-6 (3) 6-1 dopo un’ora e venti di gioco. Decisivo l’esito del primo set, durato quasi un’ora, con l’azzurro che cede di schianto nel secondo.

Nella prima frazione regna sovrano l’equilibrio e non si registrano palle break: i servizi dominano, e addirittura nella parte centrale del parziale, tra il finale del terzo game e la prima metà del decimo, si registrano qualcosa come 28 punti consecutivi vinti dal giocatore in battuta. Scontato l’epilogo al tie break, e anche qui i due contendenti girano sul 3-3, senza minibreak. Sotto 3-4, Lorenzi va al servizio ma perde entrambi i punti, regalando tre set point consecutivi all’avversario, che sfrutta il primo vincendo 7-3.

Inevitabilmente il secondo parziale risente dell’esito del primo: a cavallo dei due set Lorenzi subisce un totale di 10 punti a zero e l’azzurro cede la battuta nel secondo game. Londero vola, conferma lo strappo senza che l’italiano lo impensierisca in risposta e poi trova anche il break che vale il 4-0 alla terza opportunità. L’argentino è ormai padrone del match e negli ultimi due turni al servizio non concede neppure un quindici all’azzurro (in pratica perde un punto in battuta in quattro turni nel secondo set) e chiude 6-1.

Statistiche tutte dalla parte del sudamericano, che mette a segno cinque ace senza commettere doppi falli, con il 69% di prime in campo sulle quali conquista il 92% di punti. Sulla seconda il dato scende, ma si assesta comunque su un eccellente 71%. Londero conquista in tutto 67 punti contro i 47 di Lorenzi.

Foto: action sports-Shutterstock