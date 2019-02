Tennis, ATP Montpellier 2019: Thomas Fabbiano rimontato e battuto all’esordio da Ilya Ivashka

Dura poco più di due ore il torneo ATP 250 di Montpellier per Thomas Fabbiano: sul cemento indoor transalpino l’azzurro all’esordio è stato rimontato e battuto dal bielorusso Ilya Ivashka, che si è imposto per 4-6 6-4 6-3 in un match che più volte è parso poter cambiare padrone.

Nel primo set servizi dominanti fino all’ottavo game, poi, sul 4-4 ecco che arriva, al temine di un gioco infinito, durato 20 punti, alla quarta occasione, il break di Fabbiano. L’italiano va a servire per il set sul 5-4, sale 40-0 e alla seconda occasione porta a casa la partita per 6-4 in 43 minuti.

La seconda frazione vede il break del bielorusso nel quarto gioco, poi Fabbiano inizia a sprecare opportunità: nel quinto game sono quattro le palle break non sfruttate dall’azzurro. Ivashka va sul 4-1, ma l’italiano ha la forza di rientrare, trovando il controbreak nel settimo gioco alla terza occasione. Sul 4-4 il bielorusso tiene agevolmente la battuta, poi Fabbiano non sfrutta un’occasione per allungare il parziale e ai vantaggi concede la partita all’avversario, che chiude 6-4 in 42 minuti.

La partita decisiva vede i servizi dominare per cinque giochi, poi la musica cambia nel sesto, quando l’azzurro, al servizio, va 30-0 prima di subire quattro punti di fila e cedere la battuta. Il bielorusso, avanti 4-2, non si volta più indietro: conferma il break a quindici e poi va a servire per il match sul 5-3 chiudendo alla seconda opportunità.

Foto: proma1 Shutterstock