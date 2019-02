Tennis, ATP Delray Beach: Radu Albot annulla tre match point e vince il torneo dopo tre ore di battaglia con Daniel Evans

Va a Radu Albot il torneo ATP 250 di Delray Beach: il tennista moldavo ha sconfitto nell’atto conclusivo, al limite delle tre ore di gioco (più una sospensione per pioggia) in rimonta il britannico Daniel Evans con lo score di 3-6 6-3 7-6 (7), dopo aver annullato tre match point nel corso del tie break della partita decisiva.

Nel primo set scambio di break tra terzo e quarto gioco, poi allunga il britannico, che nel sesto game sale 4-2 e servizio. Con un parziale di 10 punti a 0 Evans va 5-2 e poi chiude comodamente 6-3. Copione diverso nel secondo set, dove il primo ad allungare è Albot, che trova il break nel quarto gioco. Evans ha due occasioni per recuperare nel settimo gioco, ma non concretizza e così il moldavo scappa sul 5-2 per poi restituire il 6-3 all’avversario.

Nella terza partita fioccano in avvio le palle break ma l’unico a cogliere l’occasione è ancora il moldavo che sale 2-1 e servizio. Arriva la pioggia ed il gioco viene interrotto: al rientro in campo Albot conferma l’allungo, poi manca l’occasione per salire sul 5-2 pesante e si ritrova in un amen sul 4-4 dopo aver subito il controbreak. Persiste l’equilibrio e si va al tie break: Evans si procura due match point sul 6-4, ma non li sfrutta (sul secondo aveva il servizio a disposizione), ne spreca un terzo sul 7-6 e poi viene punito dall’avversario nella prima circostanza utile, con Albot bravo a chiudere sul 9-7.

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: salajean / Shutterstock.com