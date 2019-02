Tennis, ATP 250 Delray Beach: Andreas Seppi esce ai quarti in due set per mano di Daniel Evans

Si ferma ai quarti di finale la corsa di Andreas Seppi nel torneo ATP 250 di Delray Beach: sul cemento outdoor della Florida l’altoatesino, numero 6 del seeding, cede al qualificato britannico Daniel Evans, che si impone in due set con un duplice 6-4 in un’ora e 28 minuti di gioco.

Nel primo set l’inizio di Seppi è da incubo: perso il servizio in avvio, l’azzurro non è incisivo in risposta e va nuovamente in difficoltà alla battuta. Il risultato è un parziale iniziale di 16-5 che vale il 4-0 al britannico. Sotto 1-5 Seppi si sveglia e, recuperando uno dei due break di ritardo, si riporta fino al 4-5, ma nel decimo gioco Evans non trema, si procura tre set point consecutivi e al secondo chiude 6-4 in 40 minuti di gioco.

Nella seconda partita Seppi tiene il servizio in apertura e non concretizza l’occasione per salire 2-0, mentre dall’altro lato della rete Evans è cinico: il britannico si salva, impatta e poi converte l’unica palla break concessa da Seppi. Evans conferma l’allungo portandosi 3-1 e per l’azzurro inizia un nuovo inseguimento: Seppi ha ancora l’occasione per rientrare, ma ancora una volta nel sesto gioco Evans cancella il break point dell’italiano. Nell’ottavo game Seppi si porta 0-30 in risposta ma poi subisce quattro punti consecutivi: il britannico serve per il match avanti 5-4 e, senza concedere neppure un 15 all’avversario chiude con un nuovo 6-4 in 48 minuti.

Seppi mette a segno sei ace contro i tre dell’avversario, commettendo un solo doppio fallo contro i due di Evans. L’altoatesino però serve soltanto il 61% di prime in campo, ottenendo il punto in 22 occasioni su 37. Nel complesso sono giocati 126 punti, dei quali 69 vinti da Evans e 57 da Seppi.

Foto: Mitch Gunn / Shutterstock.com