Taekwondo, Cyprus Open 2019: Clara Trincia e Giada Al Haiwani in trionfo, tutti i risultati della seconda giornata

A Larnaka (Cipro) si è disputato il Cyprus Open, torneo di taekwondo che oggi ha visto protagonisti gli juniores. Ottima giornata per l’Italia. Tra le 49 kg il podio è tutto azzurro: Clara Trincia sconfigge Elisa Al Haiwani per 33-19 nell’atto conclusivo, terza Sara Murru che in semifinale si era arresa alla Trincia per 21-10. Giada Al Haiwani festeggia tra le 52 kg surclassando la cipriota Markella Teggeri per 21-1 dopo aver annichilito Stylianidou e Totsiou. Di seguito i risultati delle altre categorie:

45 KG (MASCHILE) – In gara quattro ciprioti, vince Panteleimon Hadjpanayiotou che in finale batte Demetris Michael per 24-8.

48 KG (MASCHILE) – Si è imposto l’israeliano Tom Paschcovsky che nell’atto conclusivo ha surclassato il greco Konstantinos Solakidis, terzi il greco Konstantinos Gemos e il cipriota Petros Xinaris.

51 KG (MASCHILE) – La finale molto combattuta tra il greco Ioannis Prapas e il cipriota Kyriakos Andronikou viene vinta dall’ellenico per 15-14, terzo posto per l’israeliano Dor Erez e per il greco Konstantinos Karakostas.

55 KG (MASCHILE) – Festeggia il greco Ioannis Charamis che nell’atto conclusivo sconfigge il cipriota Kyriakos Loukas Timotheou per 12-8. Terzi il bulgaro Chengming Yu e il greco Alexandros Alexopoulos.

59 KG (MASCHILE) – Categoria molto partecipata, derby greco in finale con il successo di Michail Tsipounis per 19-14 contro Theofanis Xanthakos. Terzi l’altro greco Klaountio Vangkeli e l’israeliano Daniel Goichman.

63 KG (MASCHILE) – Il serbo Luka Stanojlovic surclassa il greco Filippos Kounoupas per 27-17, terzi i russi Khanmagomed Ramazanov e il serbo Stasa Stanic.

68 KG (MASCHILE) – Tutto facile per il bulgaro Teodor Zdravkov che ha la meglio sul cipriota Nicolas DChristoforides, terzo gradino del podio per i greci Dimitrios Chasapis e Dimitrios Petrou.

73 KG (MASCHILE) – Dominio dello svedese Erik Farmakas nei confronti del cipriota Christodoulos Pittas (24-3), alle sue spalle altri due padroni di casa (Michail e Prodrmou).

78 KG (MASCHILE) – Solo tre atleti in gara, il greco Nikolaos Zisis batte il cipriota Matthaios Christodoulou per 19-11.

55 KG (FEMMINILE) – Doppietta greca con Athina Makrygianni e Yvonni Konstantinidou davanti alla cipriota Nedi Korelli e all’ellenica Chrysanthi Yfanti.

59 KG (FEMMINILE) – Tabellone ridotto, doppietta greca con Christina Petrakou e Nikol Fotidi davanti alle padrone di casa Maria Chrysostomou ed Eftichia Christou.

68 KG (FEMMINILE) – Solo due atlete in gara, la cipriota Anastasia Georgiou sconfigge la greca Panagiota Sarantaki.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FITA