SuperLega volley, il calendario del fine settimana 2-3 febbraio: orari e programma delle partite, come vederle in tv e streaming

Nel weekend del 2-3 febbraio si giocherà la 20^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. i riflettori sono puntati sul big match di domenica pomeriggio (ore 15.30): la capolista Perugia fa visita a Modena, quarta della classe che vuole fare lo sgambetto ai lanciatissimi Block Devils. I Campioni d’Italia trascinati da Atanasijevic e Leon cercheranno di espugnare il PalaPanini, Zaytsev e compagni vorranno accorciare le distanze. Trento e Civitanova cercheranno di approfittare dello scontro diretto: i dolomitici ospitano il fanalino di coda Castellana Grotte, la Lube sarà impegnato sul campo della piccola Sora. Attenzione al derby tra Monza e Milano, sabato sono in programma due incontri: Ravenna-Verona è fondamentale in ottica playoff, Padova vuole tenersi stretta la top-eight contro Siena che deve dare tutto per continuare a inseguire la salvezza.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di tutte le partite della 20^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Indicata anche la programmazione tv e streaming.

SABATO 2 FEBBRAIO:

15.15 Consar Ravenna vs Calzedonia Verona (diretta tv su RaiSport)

20.30 Emma Villas Siena vs Kioene Padova (diretta streaming su Lega Volley Channel)

DOMENICA 3 FEBBRAIO:

15.30 Azimut Leo Shoes Modena vs Sir Safety Conad Perugia (diretta tv su RaiSport)

18.00 Globo Banca Popolare Sora vs Cucine Lube Civitanova (diretta streaming su Lega Volley Channel)

18.00 Vero Volley Monza vs Revivre Axopower Milano (diretta streaming su Lega Volley Channel)

18.00 Tonno Callipo Vibo Valentia vs Top Volley Latina (diretta streaming su Lega Volley Channel)

18.00 Itas Trentino vs BCC Castellana Grotte (diretta streaming su Lega Volley Channel)

Foto: Giancarlo Dalla Riva