Superbowl 2019, tutti i record che può infrangere Tom Brady a 41 anni

Chi l’avrebbe mai detto che quel bambino nato a San Mateo, California, il 3 agosto del 1977, scelto poi al numero 199 del Draft NFL del 2000, si sarebbe ritrovato a disputare il suo nono SuperBowl della propria carriera. No, non è un refuso. Tom Brady è davvero sulla soglia della sua apparizione numero nove nell’atto finale della National Football League. Il quarterback dei New England Patriots non ha certo bisogno di presentazioni, ma quando si vanno a trattare i suoi numeri bisogna sempre essere precisi, perchè di record ne ha scritti, ne sta scrivendo, e ne scriverà davvero tanti. Andiamo con ordine.

I SUOI RECORD NELLA REGULAR SEASON

Il 41enne ex università del Michigan, vanta un totale di 269 partite giocate nella regular season (il primo a raggiungere le 200 vittorie), 6004 passaggi completati sui 9375 tentati, per una percentuale del 64.0. In totale ha lanciato per 70514 yards (media di 262.1 a match) per 517 touchdown e appena 171 intercetti. Il suo rating è di 97.6, ovvero siamo all’eccellenza assoluta.

I SUOI RECORD NELLA POST-SEASON

Per quanto riguarda i Playoffs, poi, le sue statistiche rappresentano una serie di record pressoché inavvicinabili. 39 partite disputate (delle quali 29 vinte), un numero che ha dell’incredibile, 984 completi su 1554 lanci per un 63.3% che rasenta la perfezione. 10917 yards totali, altro record, con 73 touchdown lanciati. Tutte cifre che non solo sono al vertice di ogni graduatoria ma nelle quali il secondo è a distanze siderali.

I SUOI RECORD NEL SUPERBOWL

Come se non bastasse la partita di domenica notte al Mercedes-Benz Stadium potrebbe vedere Tom Brady ritoccare ulteriormente alcune pietre miliari della NFL. Il quarterback dei Patriots ha i seguenti primati a livello di SuperBowl:

— maggior numero di match disputati: 9 (contando quello di domenica)

— 235 lanci completati

— 357 lanci tentati

— 2576 yards totali

— 18 touchdown

— 5 vittorie come quarterback

— 4 volte MVP del SuperBowl

— 505 yards in un solo SuperBowl (ottenuto proprio un anno fa nella sconfitta contro i Philadelphia Eagles)

— 43 completi in uno solo SuperBowl

— 48 lanci consecutivi senza un intercetto

— 16 passaggi consecutivi a segno

I RECORD CHE POTREBBE RAGGIUNGERE NEL SUPERBOWL

A questo punto, dunque, cosa potrebbe migliorare il fuoriclasse californiano? In primo luogo andrà sicuramente a ritoccare un suo primato, ovvero quello di QB più longevo a giocare il SuperBowl, dato che lo disputerà a 41 anni, sei mesi e un giorno. Una statistica che sarà difficile da superare sarà quella dei 6 TD di Steve Young nel SB XXIX. Brady si è fermato a 4 nell’XLIX. Un altro limite davvero complicato sarà quello della precisione. Phil Simms nel SB XXI, infatti, chiude con 22/25 e l’88%. Per il leader dei Patriots il record parla di 74% contro i Seattle Seahawks nell’XLIX. Nei suoi precedenti ha già chiuso un SB con 115.4 di rating (un anno fa) ma i 127.8 di Joe Montana sarà quasi irraggiungibile. O forse no…?

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Foto: Tom Brady NFL – Joseph Sohm / Shutterstock.com