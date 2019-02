Superbike, Mondiale 2021: torna il GP dell’Indonesia dopo oltre 20 anni

Una novità importante per quanto riguarda il Mondiale 2021 di Superbike. L’Indonesia tornerà ad ospitare un round iridato nella categoria delle derivate di serie dopo oltre 20 anni di assenza. Si gareggerà a Mandalika, sull’isola di Lombok, una delle zone a più alta densità turistica del gigantesco Paese asiatico, sede scelta ad hoc anche per questioni meramente economiche. Un ingresso importante che sicuramente vorrà garantire degli introiti al Circus.

“Il progetto sarà avere un circuito urbano di classe mondiale in un paese in cui la MotoGP ha un seguito enorme. L’Indonesia è un mercato chiave per noi con una percentuale considerevole di appassionati di motorsport. La costruzione del circuito aumenterà ulteriormente la passione. Inoltre, includendo Lombok nel calendario del Mondiale Superbike, renderemo la nostra offerta ancora più attraente per i fan locali che avranno due eventi di livello mondiale nella zona durante l’anno”, ha dichiarato il riferimento di Dorna Carmelo Ezpeleta (fonte: corsedimoto.com)

