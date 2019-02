Superbike, Mondiale 2019: il ritorno della Honda con un team ufficiale per tornare protagonisti

Tra le novità più interessanti del Mondiale Superbike 2019 che sta per prendere il via c’è senza dubbio, il nuovo team Honda ufficiale. Honda HRC, infatti, ha chiuso la collaborazione con il team olandese Ten Kate e ha deciso di proporre le due CBR1000 RR Sp2 in livrea Red Bull al team Althea – Moriwaki. Sulle moto oltre al confermato Leon Camier ci sarà il giapponese Ryuichi Kiyonari.

Una decisione di grande importanza, che sottolinea la volontà del colosso giapponese di non essere più una semplice spettatrice nella categoria riservate alle derivate di serie. Nell’ultima annata, infatti, il britannico Leon Camier ha faticato, e non poco, ma l’avvento in prima persona dell’HRC non può che dare nuova linfa e fiducia ad un team che ne aveva decisamente bisogno. Il passo in avanti (come si è visto nei test pre-stagionali) sembra già dare i propri frutti, grazie anche il notevole spiegamento di mezzi che Honda sta mettendo in atto con Moriwaki ed Althea che stanno dando il loro contributo. Per fare alcuni numeri, a Phillip Island ci sono già all’opera oltre venti tecnici arrivati direttamente dal Giappone.

La distanza con i migliori, soprattutto la Kawasaki, è ancora ampio, ma la sensazione è che il colosso nipponico si sia stancato di prendere “scoppole” in Superbike, per cui la chiara intenzione è di ridurre il gap in breve tempo. Probabilmente nel corso di questa stagione non sarà già possibile vedere Camier e Kiyonari pronti a lottare per le posizioni di vertice, podi, o vittorie, ma mai scommettere contro la Honda. Il Mondiale Superbike, dunque, aggiunge un tassello in più ad un quadro che si era già fatto davvero succoso. Kawasaki, Yamaha, BMW, Ducati, e ora anche Honda. Il dominio di Jonathan Rea sembra essere messo in forte discussione? Tifosi, appassionati, e addetti ai lavori incrociano le dita, dato che negli ultimi campionati oltre al nord-irlandese è stata la noia a dominare.

Foto: Dan74 / Shutterstock.com