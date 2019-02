MotoGP, Test Qatar 2019: da sabato si fa sul serio a Losail. Programma, orari e tv. Il calendario completo

Il Mondiale 2019 di MotoGP è sempre più vicino, nel fine settimana, infatti si disputerà l’ultima tre-giorni di test pre-stagionali. Team e piloti saranno impegnati a Losail (Qatar) per il secondo round di test dopo quelli disputati a Sepang. Fino a lunedì 25 febbraio, quindi, vedremo azione nel deserto qatariota, per sciogliere gli ultimi dubbi in vista del via ufficiale del campionato.

I protagonisti cercheranno di trovare il giusto set-up e feeling con le proprie moto mentre diversi cercheranno conferme dopo quanto di buono fatto vedere in Malesia. La Ducati, per esempio, vuole continuare sull’onda di Sepang, che l’ha vista dominare la scena, mentre la Yamaha incrocia le dita e confida di proseguire nei segnali positivi fatti vedere nei primi test.

Ci sarà grande curiosità, invece, in casa Honda con un Marc Marquez che sta recuperando dall’operazione alla spalla, mentre torneremo a vedere in pista Jorge Lorenzo, dopo il ko allo scafoide che l’ha costretto a saltare l’esordio stagionale.

IN TV – I test di Losail non avranno copertura televisiva ma, ovviamente, OA Sport vi garantirà le consuete DIRETTE LIVE testuali, per non perdervi nemmeno un secondo dell’avvicinamento dei protagonisti della MotoGP al Mondiale 2019. Di seguito il calendario completo dei test di Losail, con programma e orari giorno per giorni.

PROGRAMMA COMPLETO TEST LOSAIL MOTOGP 2019

Sabato 23 febbraio

ore 14.00-20.00 prima giornata di test

Domenica 24 febbraio

ore 14.00-20.00 seconda giornata di test

Lunedì 25 febbraio

ore 14.00-20.00 terza giornata di test

Foto: Valerio Origo