Superbike, Mondiale 2019: il calendario completo. Programma, orari e tv dei 13 GP

Nel fine settimana, con il Gran Premio d’Australia di Phillip Island scatta ufficialmente il Mondiale di Superbike 2019. Siamo pronti per il primo di 13 appuntamenti che ci condurranno fino ad ottobre, con un unica grande domanda: Jonathan Rea sarà in grado di centrare il quinto titolo iridato consecutivo?

Il dominatore delle ultime annate, proverà a sfruttare ancora una volta la sua formidabile Kawasaki, rintuzzando gli assalti delle Ducati di Alvaro Bautista e Chaz Davies, le Yamaha di Michael van der Mark e Alex Lowes, senza dimenticare Honda e BMW, pronte al salto di qualità.

Il Mondiale Superbike 2019 sarà trasmesso in diretta tv da SkySport, la grande novità di queste ultime ore. Il campionato sarà seguito da Sky con copertura completa dell’intero fine settimana con prove libere, superpole e gare (da quest’anno saranno ben 3, una al sabato e due alla domenica). Il WorldSBK sarà visibile anche in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8.

CALENDARIO SUPERBIKE 2019

22-24 Febbraio – Australia, Phillip Island

15-17 Marzo – Thailandia, Buriram

5-7 Aprile – Aragon, Aragon

12-14 Aprile – Olanda, Assen

10-12 Maggio – Italia, Imola

7-9 Giugno – Spagna, Jerez

21-23 Giugno – San Marino, Misano

5-7 Luglio – Gran Bretagna, Donington Park

12-14 Luglio – Stati Uniti, Laguna Seca

6-8 Settembre – Portogallo, Portimao

27-29 Settembre – Francia, Magny-Cours

11-13 Ottobre – Argentina, Villicum

24-26 Ottobre – Qatar, Losail

