Superbike, GP Australia 2019 in tv: orari, programma e calendario. Il palinsesto su Sky e TV8 di dirette, differite e repliche

Jonathan Rea during WSBK FP2 in Misano

Dopo un lungo inverno di pausa ritorna il Mondiale Superbike per l’inizio ufficiale della stagione 2019, che si apre in questo fine settimana con la prima tappa australiana di Phillip Island, tradizionale gara d’esordio del campionato riservato alle moto derivate di serie. Si riparte con l’ormai consueto quesito di inizio stagione: riuscirà qualcuno ad interrompere il dominio di Jonathan Rea? Il britannico della Kawasaki è reduce da quattro titoli iridati consecutivi e sembra intenzionato a prolungare la sua striscia vincente considerando i risultati dei test invernali, ma dovrà vedersela con diversi avversari di tutto rispetto tra cui i piloti Ducati Chaz Davies e Alvaro Bautista, la Yamaha di Alex Lowes, il nuovo compagno di marca Leon Haslam ed il ravennate Marco Melandri (all’esordio nel debuttante Team GRT).

Il weekend del Gran Premio d’Australia di Superbike verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 1, Sky Sport MotoGP ed Eurosport a partire dalla Superpole del sabato, mentre TV8 manderà in onda in chiaro solo le tre manche di gara. Di seguito il calendario completo ed il palinsesto dettagliato del fine settimana australiana sulle varie emittenti (gli orari sono italiani).

Venerdì 22 febbraio

ore 0.30-1.20, Superbike, Prove libere 1

ore 1.30-2.15, Supersport, Prove libere 1

ore 5.00-5.50, Superbike, Prove libere 2

ore 6.00-6.45, Supersport, Prove libere 2

Sabato 23 febbraio

ore 0.00-0.20, Superbike, Prove libere 3

ore 0.35-0.55, Supersport, Prove libere 3

ore 2.15-2.40, Superbike, Superpole 1, SKY Sport Uno e MGP/HD e Eurosport 1/HD, diretta

ore 2.55-3.20, Supersport, Superpole 1, SKY Sport Uno e MGP/HD, diretta

ore 5.00, Superbike, Gara 1, TV8/HD, SKY Sport Uno e MGP/HD e Eurosport 1/HD, diretta

ore 14.00, Superbike, Gara 1, TV8/HD, replica

ore 23.30-23.45, Superbike, Warm up

ore 23.55-24.10, Supersport, Warm up

Domenica 24 febbraio

ore 2.00, Superbike, Superpole Race, SKY Sport Uno e MGP/HD e Eurosport 1/HD, diretta

ore 3.15, Supersport, Gara, SKY Sport Uno e MGP/HD e Eurosport 1/HD, diretta

ore 4.05, Superbike, Superpole Race, TV8/HD, differita

ore 5.00, Superbike, Gara 2, TV8/HD e SKY Sport Uno e MGP/HD e Eurosport 1/HD, diretta

ore 13.15, Superbike, Superpole Race, TV8/HD, replica

ore 14.00, Superbike, Gara 2, TV8/HD, replica

Foto: Di Cola