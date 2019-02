Superbike, GP Australia 2019: gara-2. Orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Il programma delle differite

La prima tappa del Mondiale Superbike 2019 si è aperta con la schiacciante vittoria dello spagnolo Alvaro Bautista in gara-1 e domani il programma prevede altre due manche imperdibili. Il Gran Premio d’Australia proseguirà infatti nella notte italiana tra sabato e domenica con la neonata Superpole Race e con la tradizionale gara-2, previste rispettivamente alle ore 2.00 e 5.00. Si prospettano due gare molto spettacolari e ricche di sorpassi tra i protagonisti della categoria riservata alle derivate di serie, che si sfideranno su uno dei tracciati più belli ed impegnativi al mondo (Phillip Island) per cominciare nel migliore dei modi il campionato.

Il weekend del Gran Premio d’Australia 2019 di Superbike si chiuderà alle ore 5.00 con lo svolgimento di gara-2, che verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 1, Sky Sport MotoGP, Eurosport ed in chiaro su TV8, mentre la diretta streaming sarà visibile su Eurosport Player e Sky Go (riservato ai soli abbonati). Per chi non riuscisse a seguire la manche in diretta, ci sarà la possibilità di godere dello spettacolo della Superbike anche in differita grazie alle repliche proposte da Sky Sport MotoGP (10.15, 14.00, 18.00) e da TV8 (14.00). Di seguito la programmazione completa di gara-2 del Gran Premio d’Australia di Superbike.

DOMENICA 24 FEBBRAIO

ore 5.00 Superbike, Gara 2, TV8 e SKY Sport Uno e MGP e Eurosport 1, diretta

ore 10.15 Superbike, Gara 2, Sky Sport MotoGP, replica

ore 14.00 Superbike, Gara 2, TV8 e Sky Sport MotoGP, replica

ore 18.00 Superbike, Gara 2, Sky Sport MotoGP, replica

Foto: Di Cola