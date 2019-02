Sport in tv oggi (domenica 24 febbraio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi domenica 24 febbraio si preannuncia una giornata particolarmente ricca per tutti gli amanti di sport, tantissimi eventi in programma e grande spettacolo per tutti i gusti. Abbuffata di sport invernali con sci alpino, Mondiali di sci nordico, Europei di biathlon. Italia-Irlanda del Sei Nazioni di rugby, tutti i campionati degli sport di squadra, la Finale della Coppa di Lega inglese tra Chelsea e Manchester City, il primo Gran Premio del Mondiale Superbike, il debutto di Vincenzo Nibali all’UAE Tour e tanto altro ancora. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari degli eventi sportivi di oggi domenica 24 febbraio con la relativa programmazione tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (24 FEBBRAIO): PROGRAMMA E ORARI

DOMENICA 24 FEBBRAIO:

02.00 SUPERBIKE (Mondiale) – GP Australia, gara-2 (diretta tv su Sky e su TV8)

05.00 SUPERBIKE (Mondiale) – GP Australia, gara-3 (diretta tv su Sky e su TV8)

06.40 SLITTINO (Coppa del Mondo a Sochi) – Singolo maschile, prima manche

07.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo a Secret Garden) – PSL (maschile e femminile)

08.15 SLITTINO (Coppa del Mondo a Sochi) – Singolo maschile, seconda manche (diretta tv su Eurosport)

09.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo a Sunny Valley) – Skicross (maschile e femminile)

09.00 BIATHLON (Europei a Minsk) – Inseguimento maschile (diretta tv su Eurosport)

09.15 SCI DI FONDO (Mondiali a Seefeld) – Team sprint (maschile e femminile), semifinali

09.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo a Bansko) – Gigante maschile, prima manche (diretta tv su RaiSport ed Eurosport)

10.00 SLITTINO (Coppa del Mondo a Sochi) – Prove sprint

10.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo a Crans-Montana) – Combinata femminile, discesa libera (diretta tv su RaiSport ed Eurosport)

10.30 COMBINATA NORDICA (Mondiali a Seefeld) – Team sprint, segmento salto con gli sci

11.00 BIATHLON (Europei a Minsk) – Inseguimento femminile

11.30 CICLISMO – UAE Tour, prima tappa (diretta tv su Eurosport)

11.30 SCI DI FONDO (Mondiali a Seefeld) – Team sprint (maschile e femminile), finali (diretta tv su RaiSport ed Eurosport)

11.50 CICLISMO – Vuelta Andalucia, quinta tappa (diretta tv su Eurosport)

12.00 CALCIO (Liga) – Leganes-Valencia (diretta tv su DAZN)

12.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo a Bansko) – Gigante maschile, seconda manche (diretta tv su RaiSport ed Eurosport)

13.30 CICLISMO – Volta ao Algarve, quinta tappa (diretta tv su Eurosport)

13.30 CALCIO (Serie A) – Sampdoria-Cagliari (diretta tv su DAZN)

13.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo a Crans-Montana) – Combinata femminile, slalom (diretta tv su RaiSport ed Eurosport)

13.30 COMBINATA NORDICA (Mondiali a Seefeld) – Team sprint, segmento sci di fondo (diretta tv su Eurosport)

13.30 RUGBY (Sei Nazioni femminile) – Galles-Inghilterra

14.00 GOLF – PGA Tour, Puerto Rico Open

14.00-20.00 MOTOGP – Test Qatar, day-2

14.30 GINNASTICA ARTISTICA – Serie A1, prima tappa

14.45 SALTO CON GLI SCI (Mondiali a Seefeld) – Gara a squadre maschile (diretta tv su RaiSport ed Eurosport)

15.00 CALCIO (Ligue 1) – Montpellier-Reims (diretta tv su DAZN)

15.00 CALCIO (Ligue 1) – Nantes-Bordeaux (diretta tv su DAZN)

15.00 CALCIO (Ligue 1) – Tolosa-Caen v

15.00 CALCIO (Serie A) – Bologna-Juventus (diretta tv su Sky)

15.00 CALCIO (Serie A) – Chievo-Genoa (diretta tv su Sky)

15.00 CALCIO (Serie A) – Sassuolo-SPAL (diretta tv su DAZN)

15.00 TENNIS – Finale ATP Marsiglia (diretta tv su Supertennis)

15.05 CALCIO (Premier League) – Arsenal-Southampton (diretta tv su Sky)

15.05 CALCIO (Premier League) – Manchester United-Liverpool (diretta tv su Sky)

15.30 CALCIO (Bundesliga) – Hannover-Francoforte

16.00 RUGBY (Sei Nazioni) – Italia-Irlanda (diretta tv su DMAX)

16.00 GOLF – WGC Mexico Championship

16.15 CALCIO (Liga) – Atletico Madrid-Villareal (diretta tv su DAZN)

16.30 SKELETON (Coppa del Mondo a Calgary) – Gara maschile

17.00 VOLLEY (Serie A1 femminile) – 21^ giornata, quattro partite (diretta streaming su LVF)

17.00 TENNIS – Finale WTA Budapest

17.00 CALCIO (Ligue 1) – Rennes-Marsiglia (diretta tv su DAZN)

17.30 CALCIO (Finale Coppa di Lega inglese) – Chelsea-Manchester City (diretta tv su DAZN)

18.00 VOLLEY (SuperLega) – 22^ giornata, sei partite (diretta streaming su Lega Volley Channel)

18.00 CALCIO (Serie A) – Parma-Napoli (diretta tv su Sky)

18.00 BASKET – Serie A1 femminile, cinque partite

18.00 HOCKEY GHIACCIO (EBEL) – Bolzano-Klagenfurt

18.30 CALCIO (Bundesliga) – Dortmund-Leverkusen

18.30 CALCIO (Liga) – Valladolid-Betis (diretta tv su DAZN)

20.30 CALCIO (Serie A) – Fiorentina-Inter (diretta tv su Sky)

20.45 CALCIO (Liga) – Levante-Real Madrid (diretta tv su DAZN)

21.00 TENNIS – Finale ATP Rio de Janeiro

21.00 TENNIS – Finale ATP Delray Beach

21.00 CALCIO (Ligue 1) – Monaco-Lione

21.00 CALCIO (Serie B) – Livorno-Venezia (diretta tv su DAZN)

