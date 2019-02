Speed skating, Finali Coppa del Mondo juniores Baselga di Piné 2019: prove generali dei Mondiali di categoria

Tutto pronto a Baselga di Piné per le Finali di Coppa del Mondo junior e neo-senior di speed skating, che si disputeranno sabato 9 e domenica 10 e che faranno da prologo ai Mondiali di categoria che si disputeranno sul medesimo ovale nel fine settimana successivo. In gara ci saranno nove azzurrini.

Tra le donne saranno in gara tra le juniores Federica Maffei e Laura Peveri, mentre per la categoria neo-senior ci rappresenterà Linda Rossi, mentre al maschile tra gli juniores avremo Francesco Betti, Nicky Rosanelli e Pietro Sighel, e nella categoria neo-senior Gabriele Galli, Jeffrey Rosanelli ed Enrico Salino.

Sabato spazio a 1000, 3000 e team pursuit, domenica sarà la volta di 500, 1500 e mass start. Le ragazze sono iscritte a tutte le gare, mentre tra i maschi soltanto Betti e Galli si cimenteranno in tutti i format, mentre Jeffrey Rosanelli non farà 3000 e mass start, e Nicky sarà in gara soltanto sui 500, infine Salino non farà 1500 e 3000 e Sighel non disputerà 500 e 3000. In entrambi i giorni le gare scatteranno alle ore 11.00.

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Vladislav Gajic shutterstock