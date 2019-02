Speed skating, Coppa del Mondo Hamar 2019: Kulizhnikov e Yuskov sugli scudi, bene Bonazza nei 1500 metri

Terza ed ultima giornata di gare ad Hamar (Norvegia) sull’anello di ghiaccio scandinavo per quanto concerne l’ultima tappa di Coppa del Mondo di speed skating che precede i Mondiali 2019 su singole distanze ad Inzell (Germania). Il programma odierno si è completato con le prove maschili e femminili dei 500 e 1500 metri. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto.

Nei 500 metri femminili (Divisione A) l’austriaca Vanessa Herzog si è imposta con il crono di 37″612 a precedere le russe Angelina Golikova (37″901) ed Olga Fatkulina (38″090). Una prova che non ha visto al via la campionessa olimpica Nao Kodaira la cui assenza ha senza dubbio pesato sull’esito finale. Sul versante maschile la Russia ha fatto faville grazie all’accoppiata formata da Pavel Kulizhnikov e da Ruslan Murashov. Il migliore è stato il primatista del mondo con il tempo di 34″786 davanti al connazionale (34″829) e al coreano Jun-Ho Kim (34″849). Da segnalare l’undicesimo posto finale del norvegese Håvard Holmefjord Lorentzen, oro a Cinque Cerchi a PyeongChang su questa distanza, poco brillante ma forse lo scandinavo sta già pensando alla rassegna iridata citata. 18° il nostro David Bosa (35″579), reduce dal terzo posto della Divisione B di ieri.

Venendo ai 1500 metri femminili (Divisione A), l’americana Brittany Bowe (1’55″892) l’ha fatta da padrona. La due volte campionessa del mondo ad Heerenveen nel 2015 (1000-1500 metri) si è messa alle spalle l’accoppiata olandese composta da Lotte van Beek (1’56″132) e da Joy Beune (1’57″151). Una specialità nella quale la nostra Noemi Bonazza ha concluso in undicesima posizione (1’58″917), sfiorando la top-10. Un buon riscontro per la nostra giovane portacolori che vuol continuare a progredire. Nella gara riservata agli uomini il russo Denis Yuskov ha posto il proprio sigillo. Il tre volte iridato in questa specialità (dal 2013 al 2016) ha stampato il crono di 1’44″957, svettando nettamente nella graduatoria. A completare il podio troviamo il norvegese Håvard Bøkko (1’46″287) e il coreano Min Seok Kim (1’46″398). 15esima piazza nella Divisione B per il nostro Alessio Trentini (1’51″505).

Foto: shutterstock.com