Speed skating, Coppa del Mondo Hamar 2019: Andrea Giovannini è decimo nei 5000 metri, bene Noemi Bonazza nei 3000 metri

E’ andata in archivio la prima giornata della Coppa del Mondo di speed skating ad Hamar (Norvegia). Sull’anello di ghiaccio scandinavo erano in programma le prove dei 5000 metri maschili (divisione A e B) e dei 3000 metri femminili (divisione A e B).

Nei 5 km riservati agli uomini (divisione A) il norvegese Sverre Lunde Pedersen, bronzo olimpico a PyeongChang su questa distanza, ha ottenuto il successo con il crono di 6’16″168 a precedere il russo Alexander Rumyantsev (+3″08) e il canadese Ted-Jan Bloemen (6’20″446), argento a Cinque Cerchi e primatista del mondo con il crono di 6’01″86. Una gara condizionata dalle assenze di alcuni atleti di spicco come il fuoriclasse orange Sven Kramer che si sta preparando in vista dei Mondiali su singole distanze ad Inzell (Germania), previsti la prossima settimana. Presente anche l’Italia e il migliore è stato il pinetano Andrea Giovannini. L’azzurro in 6’25″498 si è classificato in decima posizione davanti all’altro italiano Davide Ghiotto (11°), mentre il terzo rappresentante del Bel Paese Michele Malfatti ha ottenuto la 13esima piazza.

Nei 3 km (divisione A) in “rosa” la fuoriclasse ceca Martina Sablikova, più volte a medaglia nei Giochi Olimpici e argento continentale nei recenti Europei all-round a Collalbo (Italia), si è aggiudicata la gara in 4’02″177 con 1″58 di vantaggio sulla russa Natalia Voronina e con 1″62 sulla bielorussa Maryna Zuyeva. Una prova nella quale Sablikova ha saputo distribuire lo sforzo meglio delle sue avversarie, rivendicando il proprio status di riferimento nelle specialità “distance”. Da segnalare in casa Italia il primato personale della giovane Noemi Bonazza. La nostra portacolori, impegnata nella divisione B, ha concluso in settima posizione (4’13″669) nella graduatoria capeggiata dall’olandese Joy Beune (4’07″382). Un segnale importante per Bonazza, dalle caratteristiche assai spiccate nella velocità, che, quindi, dimostra una certa completezza. Assente, come detto in sede di presentazione, Francese Lollobrigida, campionessa europea in carica della mass start e bronzo continentale nell’all-round, anche lei dedita agli allenamenti per i Mondiali in Germania.

Foto: profilo facebook Andrea Giovannini