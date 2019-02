Sorteggio Europa League 2019, ottavi di finale: data, programma, orario e tv

Venerdì 22 febbraio si svolgerà il sorteggio degli ottavi di finale dell’Europa League 2019 di calcio, l’urna di Nyon (Svizzera) definirà gli accoppiamenti del secondo turno a eliminazione diretta della seconda competizione continentale per importanza. Non ci sono più paletti riguardo a teste di serie o a squadre provenienti dallo stesso Paese, l’estrazione è totalmente libera e sono possibili tutti gli accoppiamenti: i match di andata andranno in scena giovedì 7 marzo mentre quelli di ritorno si giocheranno giovedì 14 marzo, gli orari delle partite sono i consueti (ore 18.55 e ore 21.00).

L’Italia potrebbe presentarsi con due squadre all’appuntamento, Napoli e Inter hanno tutte le carte in regola per staccare il pass e proseguire la propria avventura nel torneo. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del sorteggio degli ottavi di finale dell’Europa League 2019 di calcio. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

SORTEGGIO OTTAVI DI FINALE EUROPA LEAGUE 2019: DATA, PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

VENERDI’ 21 FEBBRAIO:

13.00 Sorteggio ottavi di finale Europa League

Foto: CosminIftode Shutterstock.com