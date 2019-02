Snowboard, sono 24 le medaglie iridate nella storia per l’Italia. Roland Fischnaller a quota 5

Secondo quanto riportato sul sito FISI salgono a 24 le medaglie iridate dell’Italia nella storia dei Mondiali di snowboard: per Roland Fischnaller quella odierna è la quinta in carriera. All’azzurro manca soltanto l’oro nello slalom gigante parallelo per poter affermare di aver vinto medaglie di tutti i metalli in entrambe le specialità dello snowboard alpino.

UOMINI

2019 Park City (Usa) PSL 1. LOGINOV Dmitry (RUS) 2. FISCHNALLER Roland (ITA) 3. BAUMEISTER Stefan (GER)

2019 Solitude (USA) SBX 1. DIERDORFF Mick (USA) 2. DOUSCHAN Hanno (AUT) 3. PERATHONER Emanuel (ITA)

2015 Lachtal (AUT) PSL 1. FISCHNALLER Roland (ITA) 2. SOBOLEV Andrey (RUS) 3. MARGUC Rok (SLO)

2015 Kreischberg (AUT) SBX 1. MATTEOTTI Luca (ITA) 2. HILL Kevin (AUS) 3. HOLLAND Nate (USA)

2013 Stoneham (CAN) PSL 1. MARGUC Rok (SLO) 2. REITER Justin (USA) 3. FISCHNALLER Roland (ITA)

2013 Stoneham (CAN) PGS 1. KARL Benjamin (AUT) 2. FISCHNALLER Roland (ITA) 3. WILD Vic (RUS)

2011 La Molina (SPA) PGS 1. KARL Benjamin (AUT) 2. MARGUC Rok (SLO) 3. FISCHNALLER Roland (ITA)

2001 Madonna di Campiglio (ITA) GS 1. ANDERSON Jasey Jay (CAN) 2. KOSIR Dejan (SLO) 3. FEICHTER Walter (ITA)

1997 San Candido (ITA) PSL 1. JACOBY Mike (USA) 2. MESSNER Elmar (ITA) 3. KROSCHEWSKI Bernd (GER)

1997 San Candido (ITA) GS 1. PRUGGER Thomas (ITA) 2. JACOBY Mike (USA) 3. PRICE Ian (USA)

1996 Lienz (AUT) PSL 1. RUDIFERIA Ivo (ITA) 2. KRUG Rainer (GER) 3. PRAMSTALLER Helmut (AUT)

DONNE

2019 Solitude (USA) SBX 1. SAMKOVA Eva (Cze) 2. BANKES Charlotte (GBR) 3. MOIOLI Michela (ITA)

2017 Sierra Nevada (SPA) SBX 1. JACOBELLIS Lindsey (USA) 2. TRESPEUCH Chloé (FRA) 3. MOIOLI Michela (ITA)

2015 Kreischberg (AUT) SBX 1. JACOBELLIS Lindsey (USA) 2. MOENNE LOCCOZ Nelly (FRA) 3. MOIOLI Michela (ITA)

2001 Madonna di Campiglio (ITA) PSL 1. RUBY Karine (FRA) 2. BLANC Isabelle (FRA) 3. RANIGLER Carmen (ITA)

2001 Madonna di Campiglio (ITA) GS 1. RUBY Karine (FRA) 2. BLANC Isabelle (FRA) 3. MAIR UNTER DER EGGEN Dagmar (ITA)

1999 Berchtesgaden (GER) PSL 1. POSCH Marion (ITA) 2. BLANC Isabelle (FRA) 3. FARMAND Sandra (GER)

1999 Berchtesgaden (GER) GS 1. PARINI Margherita (ITA) 2. TRETTEL Lidia (ITA) 3. VAN ERT Sondra (USA)

1997 San Candido (ITA) PSL 1. MAIR UNTER DER EGGEN Dagmar (ITA) 2. RUBY Karine (FRA) 3. BIRKL Marie (SWE)

1997 San Candido ITA SL 1. RENOTH Heidi (GER) 2. MAIR UNTER DER EGGEN Dagmar (ITA) 3. FOURNIER Dorothée (FRA)

1997 San Candido ITA GS 1. VAN ERT Sondra (USA) 2. RUBY Karine (FRA) 3. PARINI Margherita (ITA)

1996 Lienz AUT PSL 1. POSCH Marion (ITA) 2. BOERMA Marcella (NED) 3. VAN ERT Sondra (USA)

MIXED TEAM

2019 Solitude (USA) SBT 1. Jacobellis7Dierdorff /(USA) 2. Moioli/Visintin (ITA) 3. Ihedioha/Berg (Ger)

